Buka Rekening Dana Nasabah Bank Sinarmas via MotionTrade, Dapat Bonus Saldo 25 Persen

JAKARTA – MNC Sekuritas menggandeng Bank Sinarmas menghadirkan promo spesial Siap Cuan yang ditujukan bagi investor baru. Melalui promo ini, investor diajak untuk membuka rekening efek dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) Bank Sinarmas secara online melalui aplikasi MotionTrade.

Dengan kemudahan proses pembukaan RDN yang sepenuhnya digital, investor juga berkesempatan memperoleh bonus saldo RDN sebesar 25% dengan nilai maksimum Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk mengikuti promo ini, investor dapat melakukan pembukaan RDN Bank Sinarmas dan top up dana minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan RDN di aplikasi MotionTrade. Promo berlaku untuk 10.000 (sepuluh ribu) investor pertama.

Ayo segera buka rekening RDN Sinarmas di aplikasi MotionTrade! Promo berlangsung hingga 30 Desember 2025. Siap investasi, cuan menanti! Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses tautan berikut: bit.ly/promoSIAPCUAN

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan unduh:http://onelink.to/motiontrade

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif bagi investor untuk berinvestasi.

(Feby Novalius)