Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Smart Infrastructure Kunci Bangun 3 Juta Rumah per Tahun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |21:50 WIB
Smart Infrastructure Kunci Bangun 3 Juta Rumah per Tahun
Smart Infrastructure Kunci Bangun 3 Juta Rumah per Tahun. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Kadin Indonesia menilai transformasi digital merupakan keniscayaan untuk menjawab tantangan pembangunan masa kini. Maka dari itu, Kadin terus mendorong percepatan digitalisasi sektor konstruksi dan perumahan sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu yang dilakukan melalui instrumen yang disebut smart infrastructure.

"Smart infrastructure ini sangat diperlukan sekali, karena ini menjawab tantangan kekinian," kata Wakil Ketua Umum Bidang Penguatan Potensi Daerah Kadin Indonesia, Wirawan, Jumat (1/8/2025).

"Smart infrastructure ini adalah bagaimana cara kita berpikir secara digital, bagaimana kita mengoneksikan logistik secara digital, bagaimana kita melakukan suatu inovasi secara digital. Semuanya ini terangkum di dalam smart infrastructure ini," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur cerdas tidak hanya terbatas pada pengembangan fisik semata, namun mencakup perubahan pola pikir dan pendekatan berbasis digital di seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178109//rosan-ip76_large.jpg
Bos Danantara Soroti Minimnya Permintaan Kredit Pengusaha Hipmi dan Kadin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177092//bri_perluas_akses_kredit_program_perumahan-UujA_large.jpeg
Dukung Asta Cita lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/65/3176962//kadin-0ZKC_large.jpg
Kadin Sampaikan Harapan untuk Generasi Muda saat PKKMB MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888//clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866//clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176858//kadin-fBhU_large.jpg
Kadin-Google Percepat Digitalisasi UMKM dan Perluas Akses Pasar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement