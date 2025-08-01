Smart Infrastructure Kunci Bangun 3 Juta Rumah per Tahun

JAKARTA – Kadin Indonesia menilai transformasi digital merupakan keniscayaan untuk menjawab tantangan pembangunan masa kini. Maka dari itu, Kadin terus mendorong percepatan digitalisasi sektor konstruksi dan perumahan sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu yang dilakukan melalui instrumen yang disebut smart infrastructure.

"Smart infrastructure ini sangat diperlukan sekali, karena ini menjawab tantangan kekinian," kata Wakil Ketua Umum Bidang Penguatan Potensi Daerah Kadin Indonesia, Wirawan, Jumat (1/8/2025).

"Smart infrastructure ini adalah bagaimana cara kita berpikir secara digital, bagaimana kita mengoneksikan logistik secara digital, bagaimana kita melakukan suatu inovasi secara digital. Semuanya ini terangkum di dalam smart infrastructure ini," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur cerdas tidak hanya terbatas pada pengembangan fisik semata, namun mencakup perubahan pola pikir dan pendekatan berbasis digital di seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.