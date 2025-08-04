IHSG Dibuka Menguat ke 7.552 pada Awal Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 7.552,50 pada hari ini Senin (4/8/2025). Sempat fluktuatif/volatile dalam detik-detik awal, IHSG koreksi 0,14 persen ke 7.521,31 pukul 09:01 WIB.

Sebanyak 252 saham menguat, 168 melemah, dan 536 lainnya stagnan.

1. Nilai Transaksi

Nilai transaksi awal menyentuh Rp575,7 miliar, dengan volume 854,5 juta lembar saham.

LQ45, JII, IDX30, dan MNC36 turun tipis. Sektor pemberat datang dari energi, konsumer siklikal, dan transportasi. Sedangkan mayoritas masih tumbuh.