Jawa dan Sulawesi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12 Persen

Jawa dan Sulawesi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12 Persen (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan Sulawesi dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan tertinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara spasial menunjukkan penguatan di seluruh wilayah. Wilayah Sulawesi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,83 persen, diikuti wilayah Jawa sebesar 5,24 persen.

"Pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut ditopang oleh industri pengolahan," kata Edy dalam konferensi, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meskipun Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi, Jawa tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan andil sebesar 56,94 persen. Wilayah Sumatera menyusul dengan kontribusi 22,20 persen.

Edy juga memaparkan rincian sumber pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah seperti Jawa, ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, dan infokom. Provinsi dengan andil pertumbuhan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 1,45 persen.

Kemudian ada Sumatera yang tumbuh didorong oleh industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan andil pertumbuhan tertinggi, yaitu 1,09 persen.