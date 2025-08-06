Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BCA Syariah Catat Laba Rp100 Miliar di Semester I-2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:17 WIB
BCA Syariah Catat Laba Rp100 Miliar di Semester I-2025
Kinerja BCA Syariah Sepanjang Semester I-2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat laba bersih Rp100 miliar pada Semester I-2025. Laba tersebut naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum, menyampaikan bahwa pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, kinerja Semester I-2025 menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, didorong oleh penyaluran pembiayaan yang berkualitas serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK),” ujar Yuli di Kantor Pusat BCA Syariah, Jakarta Timur, Rabu (6/8/2025).

Pertumbuhan laba didukung oleh peningkatan pendapatan dari pembiayaan, pertumbuhan dana murah, dan efisiensi operasional. Hingga akhir Juni 2025, total aset BCA Syariah meningkat 18,2% YoY menjadi Rp17,6 triliun.

Penyaluran pembiayaan BCA Syariah tercatat sebesar Rp11,3 triliun atau tumbuh 18,2% YoY.

Segmen pembiayaan komersial mendominasi dengan kontribusi Rp8,6 triliun atau 76,7% dari total pembiayaan. Pembiayaan di segmen ini tumbuh 13,2% YoY.

Sementara itu, pembiayaan di segmen konsumer mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 56,1% YoY menjadi Rp1,7 triliun.

Pendorong utama segmen ini adalah pembiayaan emas yang melonjak 231,2% YoY menjadi Rp300 miliar.

“Pembiayaan emas iB dapat diakses melalui mobile banking BSya by BCA Syariah,” kata Direktur BCA Syariah, Pranata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/27/278/1744804/naik-21-pembiayaan-bca-syariah-tembus-rp3-8-triliun-di-semester-i-9FdVCbBeQi.jpg
Naik 21%, Pembiayaan BCA Syariah Tembus Rp3,8 Triliun di Semester I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/04/05/320/319444/gw1y1V4pvk.jpg
BCA Syariah Belum Respons Fatwa Haram Bunga Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/04/05/320/319319/PpfUzGqNKp.jpg
Kebutuhan Modal BCA Syariah Diklaim Tercukupi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/04/05/320/319211/bbfWGk5gdj.jpg
BCA Syariah Targetkan Tumbuh 35%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/04/05/320/319183/2nIiVRr7xS.jpg
BCA Syariah Resmi Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/03/24/320/315793/LfesGmMDs3.jpg
BCA Syariah Resmi Meluncur 5 April
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement