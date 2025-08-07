Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Diragukan, PCO: Data BPS Bukan Ramalan Zodiak!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |17:04 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Diragukan, PCO: Data BPS Bukan Ramalan Zodiak!
Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Diragukan, PCO: Data BPS Bukan Ramalan Zodiak! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi pernyataan sejumlah ekonom yang meragukan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada kuartal II-2025.

Hasan mengatakan pemerintah selalu transparan dan konsisten dalam menyampaikan data ekonomi, baik saat mengalami kenaikan maupun penurunan.

"Kalau naik, kita bilang naik. Jangan kemudian kalau turun dipercaya, kalau naik kemudian menjadi tidak percaya. Kita kan enggak memperlakukan ini seperti ramalan zodiak," ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Dia mencontohkan, pada kuartal IV 2024, saat Presiden Prabowo Subianto mulai menjabat pertumbuhan ekonomi tercatat 5,02 persen. Kemudian, pada kuartal I 2025 justru turun menjadi 4,87 persen, dan angka tersebut diumumkan terbuka oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja di bawah pemerintahan yang sama.

"Kuartal II naik 5,12 dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama, kalau turun, kita bilang turun, kalau kita naik, dibilang naik. Tapi, memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya," katanya.

Dia juga menyayangkan masih adanya pihak yang hanya fokus pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, tapi enggan melihat kontribusi dari sisi investasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement