HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamen PU Curhat 31 Ribu Dapur MBG Tak Kunjung Dibangun: Belum Ada Uangnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |21:29 WIB
Wamen PU Curhat 31 Ribu Dapur MBG Tak Kunjung Dibangun: Belum Ada Uangnya
Wamen PU Curhat 31 Ribu Dapur MBG Tak Kunjung Dibangun: Belum Ada Uangnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses pencairan anggaran untuk menggarap 31 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Diana menjelaskan pembangunan 31 ribu dapur MBG ini bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun terkait mekanisme penganggarannya akan dilakukan transfer langsung dari bendahara negara ke Kementerian PU.

"Kita belum ada uangnya, harus ada masuk ke anggaran kita, baru kita bisa bergerak, ini proses. Kan prosesnya dari Kementerian Keuangan dulu, baru ke Kementerian PU," ujarnya saat ditemui usai acara Seleksi Terbuka Calon Anggota Dewan Arsitek Indonesia (DAI) periode 2025–2030 di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Saat ini telah dikeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang berisi 2 desain modular dan 1 desain konvensional.

Desain tersebut dapat digunakan oleh seluruh pihak yang akan membangun SPPG dan diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan perizinan SPPG di seluruh Indonesia. Telah dilakukan juga pembangunan 3 unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen melalui dana CSR BUMN Karya yang menggunakan lahan milik Kementerian PU.

"Anggarannya memang dari BGN, tapi kalau yang melaksanakan kita (PU), kita juga bisa bayarnya di sana. Tapi memang pada prosesnya katanya akan ditransfer ke Kementerian PU," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Gizi Nasional untuk pembangunan 31 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia.

 

