HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Sudewo, Bupati Pati yang Viral Naikkan PBB 250 Persen 

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:16 WIB
Segini Harta Kekayaan Sudewo, Bupati Pati yang Viral Naikkan PBB 250 Persen 
Segini Harta Kekayaan Sudewo, Bupati Pati yang Viral Naikkan PBB 250 Persen (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Sudewo, Bupati Pati yang viral naikkan PBB 250 persen. Bupati Pati Sudewo menuai kontroversi usai kebijakan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Bupati Pati Sudewo menegaskan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen sudah menjadi keputusan final. Hal ini disampaikan dalam video klarifikasinya karena dinilai menantang rakyat menuai sorotan publik dan viral di media sosial.

"Saya hanya menegaskan keputusan saya dalam hal ini sudah bulat, sudah tepat demi pembangunan daerah untuk rakyat," ujar Sudewo dalam video dikutip, Kamis (7/8/2025).

Bupati Pati Sudewo pun kemudian menyampaikan permohonan maaf. Ucapan maaf itu disampaikannya dalam saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya 5.000 silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang," kata Sudewo.

Usai viral, harta kekayaan pribadi Bupati Pati Sudewo juga membuat rasa penasaran masyarakat. Dirinya telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut ini harta kekayaan Bupati Pati Sudewo seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

 

Halaman:
1 2
