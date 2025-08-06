Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Pratama Arhan yang Tiba-tiba Hapus Foto Pernikahan dengan Azizah Salsha

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |22:01 WIB
Harta Kekayaan Pratama Arhan yang Tiba-tiba Hapus Foto Pernikahan dengan Azizah Salsha
Harta Kekayaan Pratama Arhan yang Tiba-tiba Hapus Foto Pernikahan dengan Azizah Salsha (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Pratama Arhan yang tiba-tiba hapus foto pernikahan dengan Azizah Salsha. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan kembali menjadi perbincangan setelah menghapus sejumlah foto pernikahannya dengan Azizah Salsha dari akun Instagram pribadinya. 

Langkah ini diambil tidak lama setelah Azizah terekam bermain olahraga padel bersama mantan kekasihnya Philo Paz Armand, yang kemudian menimbulkan spekulasi publik terkait kondisi rumah tangga pasangan muda ini.

Dalam potret yang tersebar luas di media sosial pada Kamis, 31 Juli 2025, Azizah dan Philo terlihat berada di lapangan padel yang sama, meski ditemani beberapa orang lainnya. Meski tak menunjukkan interaksi langsung, kemunculan mereka dalam satu momen memicu berbagai asumsi warganet.

Tak berselang lama, Pratama Arhan diduga menghapus sejumlah foto pernikahannya dengan Azizah yang sebelumnya terpajang di laman profil Instagramnya, termasuk momen sakral saat mereka menikah di Jepang pada 2023. Kini, hanya beberapa unggahan kebersamaan seperti perayaan Lebaran dan ulang tahun yang tersisa.

Kabar tersebut semakin menarik perhatian publik setelah beredar percakapan emosional antara Azizah dan ibundanya, yang memperlihatkan suasana hati penuh haru dan keprihatinan terhadap kondisi rumah tangga Azizah.

Di tengah isu ini, perhatian publik pun tertuju pada harta kekayaan Pratama Arhan yang disebut-sebut mengalami peningkatan signifikan seiring dengan kariernya di luar negeri. 

Setelah tampil gemilang bersama Tokyo Verdy di Jepang dan Suwon FC di Korea Selatan, Arhan kini memperkuat Bangkok United di Liga Thailand.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181638/adu_kekayaan_raisa-Mrv3_large.jpg
Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181377/harta_kekayaan_denny_ja-CyT9_large.jpg
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208/gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/455/3173311/harta_kekayaan_tony_blair-umRV_large.jpg
Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172276/harta_kekayaan_purbaya_dan_anggito-BYAx_large.jpg
Adu Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096/mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement