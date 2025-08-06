Harta Kekayaan Pratama Arhan yang Tiba-tiba Hapus Foto Pernikahan dengan Azizah Salsha

JAKARTA - Harta kekayaan Pratama Arhan yang tiba-tiba hapus foto pernikahan dengan Azizah Salsha. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan kembali menjadi perbincangan setelah menghapus sejumlah foto pernikahannya dengan Azizah Salsha dari akun Instagram pribadinya.

Langkah ini diambil tidak lama setelah Azizah terekam bermain olahraga padel bersama mantan kekasihnya Philo Paz Armand, yang kemudian menimbulkan spekulasi publik terkait kondisi rumah tangga pasangan muda ini.

Dalam potret yang tersebar luas di media sosial pada Kamis, 31 Juli 2025, Azizah dan Philo terlihat berada di lapangan padel yang sama, meski ditemani beberapa orang lainnya. Meski tak menunjukkan interaksi langsung, kemunculan mereka dalam satu momen memicu berbagai asumsi warganet.

Tak berselang lama, Pratama Arhan diduga menghapus sejumlah foto pernikahannya dengan Azizah yang sebelumnya terpajang di laman profil Instagramnya, termasuk momen sakral saat mereka menikah di Jepang pada 2023. Kini, hanya beberapa unggahan kebersamaan seperti perayaan Lebaran dan ulang tahun yang tersisa.

Kabar tersebut semakin menarik perhatian publik setelah beredar percakapan emosional antara Azizah dan ibundanya, yang memperlihatkan suasana hati penuh haru dan keprihatinan terhadap kondisi rumah tangga Azizah.

Di tengah isu ini, perhatian publik pun tertuju pada harta kekayaan Pratama Arhan yang disebut-sebut mengalami peningkatan signifikan seiring dengan kariernya di luar negeri.

Setelah tampil gemilang bersama Tokyo Verdy di Jepang dan Suwon FC di Korea Selatan, Arhan kini memperkuat Bangkok United di Liga Thailand.