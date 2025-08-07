Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

AgenBRILink Tembus 1,2 Juta, Transaksi Rp843 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:43 WIB
AgenBRILink Tembus 1,2 Juta, Transaksi Rp843 Triliun
AgenBRILink Tembus 1,2 Juta, Transaksi Rp843 Triliun (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI melaporkan jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen hingga akhir Juni 2025. Angka ini tumbuh 22,60% secara year on year (yoy).

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa salah satu kekuatan utama BRI adalah menjangkau lapisan masyarakat luas hingga plosok negeri melalui jaringan AgenBRILink. 

"Agen-agen tersebut tersebar di 67 ribu desa, menjangkau seluruh penjuru negeri. Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp843 triliun atau tumbuh 9,85% yoy, menunjukkan peran yang vital dalam memberikan akses keuangan," kata Akhmad.

Salah satu AgenBRILink yang sukses milik Sony Pranata. Berawal dari toko kecil yang hanya menjual pulsa dan voucher, Sony kini sukses membangun jaringan toko AgenBRILink yang tersebar di Desa Ulak Pandan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. 

Kisah Sony ini menunjukkan peran strategis AgenBRILink sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan pilar inklusi keuangan di desa-desa Indonesia. Di samping menyediakan layanan keuangan yag dekat dan aman, Jaringan AgenBRILink milik Sony juga membuka lapangan pekerjaan hingga belasan warga sekitar.

Usaha yang dia rintis sejak 2022 bernama “Putra Cell” ini tak hanya memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat desa, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal lewat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Sony bercerita bahwa awal mula dia menjadi mitra AgenBRILink didorong otas kebutuhan pribadi untuk menunjang transaksi usaha dagangnya. Namun seiring berjalannya waktu, permintaan dari warga sekitar terus berdatangan, sehingga ia pun memutuskan untuk membuka layanan tersebut secara umum bagi masyarakat.

“Saya awalnya cuma ingin alat buat transfer belanja dagangan sendiri. Tapi makin banyak yang datang, minta tolong bayar listrik, tarik tunai, transfer, bayar tagihan dan lain-lain. Dari situ saya mulai buka untuk umum. Promosi pun nggak ada, cuma dari mulut ke mulut,” cerita Sony.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/455/3161210/agen_brilink-EcSA_large.jpg
Punya Banyak Cabang, AgenBRILink Milik Pemuda Ini Buka Lapangan Pekerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154623/agenbrilink-ebES_large.jpg
AgenBRILink Jadi Ujung Tombak Transformasi Keuangan, Jangkau 67 Ribu Desa di Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/11/3078079/agenbrilink-mAOj_large.jpeg
Teliti dan Patuh SOP, Agen BRILink Gagalkan Upaya Penipuan Transaksi Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181448//spaylater-2Cid_large.jpg
SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180277//keuangan-eQDo_large.jpg
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat RI, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180260//bri_bagi_dividen-D2ls_large.jpg
BRI Bakal Bagikan Dividen di Januari 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement