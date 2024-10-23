Teliti dan Patuh SOP, Agen BRILink Gagalkan Upaya Penipuan Transaksi Tunai

JAKARTA - BRI, sebagai bank milik negara, memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan keuangan. Oleh karena itu, BRI senantiasa memberikan edukasi dan imbauan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan.

Salah satu hasil edukasi yang terus menerus ini adalah keberhasilan salah satu AgenBRILink menggagalkan upaya penipuan transaksi terkait penarikan uang secara tunai.

Berawal dari cuplikan video yang beredar belum lama ini, tampak seorang nasabah sedang berbicara kepada seorang AgenBRILink yang ternyata ia sedang menjalankan aksi penipuannya.

Pelaku tersebut berniat untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp3 juta. Kemudian ia menunjukkan bukti bahwa dirinya telah mentransfer sebesar nominal yang diinginkannya melalui ponsel.

Namun, AgenBRILink tersebut tak langsung percaya dan tak memberikan uang tunai kepada pelaku karena tidak ada bukti mutasi pada mesin EDC yang dimilikinya.