IHSG Sesi Kokoh di Level 7.548, Transaksi Capai Rp11,2 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG naik 58,54 poin atau 0,78% ke 7.548,72.

Pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (8/8/2025), terdapat 239 saham menguat, 381 saham melemah, dan 336 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,2 triliun dari 18,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,21% ke 797,24, indeks JII menguat 0,23% ke 530,99, indeks IDX30 menguat 0,24% ke 411,17, dan indeks MNC36 menguat 0,28% ke 316,55.

Untuk indeks sektoral, di antaranya energi naik 2,69%, konsumer non siklikal naik 0,01%, konsumer siklikal turun 0,17%, keuangan naik 0,83%, infrastruktur naik 0,44%, properti naik 0,11%, bahan baku naik 0,35%, transportasi turun 0,09%, industri menguat 2,20%, teknologi turun 3,97%, kesehatan turun 0,56%.