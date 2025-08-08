Mengintip Besaran Gaji dan Tunjangan PNS Kemenkeu 2025, Instansi Paling Sultan

JAKARTA - Mengintip besaran gaji dan tunjangan PNS Kemenkeu 2025, instansi paling sultan. Di antara kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sering disebut sebagai instansi paling sultan.

Julukan ini diberikan dengan alasan. PNS yang bekerja di Kemenkeu menerima gaji dan tunjangan yang lebih besar, selain memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara.

Gaji PNS naik 8 persen pada tahun 2025 setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 diberlakukan. Selain itu, pegawai Kemenkeu masih menerima tunjangan kinerja tertinggi dari semua lembaga pemerintahan.

Seberapa besar gaji dan tunjangan para abdi negara di Kemenkeu? Berikut Okezone rangkum mengenai gaji dan tunjangan PNS Kemenkeu.

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok PNS di seluruh kementerian dan lembaga termasuk Kemenkeu naik 8 persen.

Gambaran gaji pokok terbaru berikut disesuaikan dengan golongan :

1. Golongan I

Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700

Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

2. Golongan II

IIa: Rp2.184.000 - Rp3.633.400

IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500

IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200

IId: Rp2.591.000 - Rp4.125.600

3. Golongan III

IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200

IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800

IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500

IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

4. Golongan IV

IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900

IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300

IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400

IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500

IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Sementara itu, gaji PNS di lingkungan Kemenkeu tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 39 Tahun 2023 dan PP Nomor 5 Tahun 2024.