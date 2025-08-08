Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mengintip Besaran Gaji dan Tunjangan PNS Kemenkeu 2025, Instansi Paling Sultan 

Rahma Anhar , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |22:01 WIB
Mengintip Besaran Gaji dan Tunjangan PNS Kemenkeu 2025, Instansi Paling Sultan 
Mengintip Besaran Gaji dan Tunjangan PNS Kemenkeu 2025, Instansi Paling Sultan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip besaran gaji dan tunjangan PNS Kemenkeu 2025, instansi paling sultan. Di antara kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sering disebut sebagai instansi paling sultan.

Julukan ini diberikan dengan alasan. PNS yang bekerja di Kemenkeu menerima gaji dan tunjangan yang lebih besar, selain memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara.

Gaji PNS naik 8 persen pada tahun 2025 setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 diberlakukan. Selain itu, pegawai Kemenkeu masih menerima tunjangan kinerja tertinggi dari semua lembaga pemerintahan.

Seberapa besar gaji dan tunjangan para abdi negara di Kemenkeu? Berikut Okezone rangkum mengenai gaji dan tunjangan PNS Kemenkeu.

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok PNS di seluruh kementerian dan lembaga termasuk Kemenkeu naik 8 persen. 

Gambaran gaji pokok terbaru berikut disesuaikan dengan golongan :

1. Golongan I

Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600  
Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700  
Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700  
Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400  

2. Golongan II

IIa: Rp2.184.000 - Rp3.633.400  
IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500  
IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200  
IId: Rp2.591.000 - Rp4.125.600  

3. Golongan III

IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200  
IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800  
IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500  
IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700  

4. Golongan IV

IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900  
IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300  
IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400  
IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500  
IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200 

Sementara itu, gaji PNS di lingkungan Kemenkeu tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 39 Tahun 2023 dan PP Nomor 5 Tahun 2024.

 

