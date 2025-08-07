Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Gaji Pegawai PT Inhutani I? Ternyata Segini Kisarannya

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |22:05 WIB
Berapa Gaji Pegawai PT Inhutani I? Ternyata Segini Kisarannya
Berapa Gaji Pegawai PT Inhutani I? Ternyata Segini Kisarannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji pegawai PT Inhutani I? Ternyata segini kisarannya. PT Eksploitasi dan Industri Hutan I atau  Inhutani I adalah anak usaha Perhutani yang bergerak di sektor kehutanan, dengan bisnis utamanya meliputi pengolahan kayu, pengelolaan hutan alam, dan pengelolaan hutan tanaman.

PT Inhutani I merupakan perusahaan Holding BUMN Kehutanan di bawah naungan Perum Perhutani Group, yang merupakan hasil penggabungan antara PT Inhutani I, PT Inhutani II dan PT Inhutani III. 

Perusahaan bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu yang berlokasi di Pulau Kalimantan dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan, dengan areal kelola seluas 1.045.596 hektar. Selain itu Perusahaan juga mengelola industri kayu yang berlokasi di Juata Kalimantan Utara, Gresik dan Kediri Jawa Timur.

Sebagai salah satu anak usaha BUMN, banyak masyarakat yang ini bekerja di BUMN. Saat ini Inhutani I tengah membuka lowongan kerja. Melansir dari Instagram resmi milik PT Inhutani I, @ptinhutani1, lowongan kerja yang dibuka saat ini terbuka untuk pencari kerja dengan minimal pendidikan SMA/SMK. Pendaftaran masih dibuka cukup lama hingga minggu ke-2 bulan Agustus 2025.

Lowongan kerja yang dibuka untuk posisi Prohire Manajer Kehutanan, Staf Teknik Kehutanan, Staf Pemasaran, Staf Keuangan, Staf SDM, Staf Industri hingga Staf Hukum. Pendaftaran lowongan kerja masih dibuka hingga 12 Agustus 2025. 

Lalu berapa kisaran gaji di Inhutani I?

Meskipun data gajinya tidak dipublikasikan secara umum, dari beberapa sumber terkait penyedia data gaji  ini bisa dapat memberikan gambaran yang cukup tentang gaji yang diterima oleh karyawan perusahaan milik negara, berikut Okezone telah merangkum informasinya Kamis, (7/8/20250).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement