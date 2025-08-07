Berapa Gaji Pegawai PT Inhutani I? Ternyata Segini Kisarannya

JAKARTA - Berapa gaji pegawai PT Inhutani I? Ternyata segini kisarannya. PT Eksploitasi dan Industri Hutan I atau Inhutani I adalah anak usaha Perhutani yang bergerak di sektor kehutanan, dengan bisnis utamanya meliputi pengolahan kayu, pengelolaan hutan alam, dan pengelolaan hutan tanaman.

PT Inhutani I merupakan perusahaan Holding BUMN Kehutanan di bawah naungan Perum Perhutani Group, yang merupakan hasil penggabungan antara PT Inhutani I, PT Inhutani II dan PT Inhutani III.

Perusahaan bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu yang berlokasi di Pulau Kalimantan dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan, dengan areal kelola seluas 1.045.596 hektar. Selain itu Perusahaan juga mengelola industri kayu yang berlokasi di Juata Kalimantan Utara, Gresik dan Kediri Jawa Timur.

Sebagai salah satu anak usaha BUMN, banyak masyarakat yang ini bekerja di BUMN. Saat ini Inhutani I tengah membuka lowongan kerja. Melansir dari Instagram resmi milik PT Inhutani I, @ptinhutani1, lowongan kerja yang dibuka saat ini terbuka untuk pencari kerja dengan minimal pendidikan SMA/SMK. Pendaftaran masih dibuka cukup lama hingga minggu ke-2 bulan Agustus 2025.

Lowongan kerja yang dibuka untuk posisi Prohire Manajer Kehutanan, Staf Teknik Kehutanan, Staf Pemasaran, Staf Keuangan, Staf SDM, Staf Industri hingga Staf Hukum. Pendaftaran lowongan kerja masih dibuka hingga 12 Agustus 2025.

Lalu berapa kisaran gaji di Inhutani I?

Meskipun data gajinya tidak dipublikasikan secara umum, dari beberapa sumber terkait penyedia data gaji ini bisa dapat memberikan gambaran yang cukup tentang gaji yang diterima oleh karyawan perusahaan milik negara, berikut Okezone telah merangkum informasinya Kamis, (7/8/20250).