3 Fakta BSU Rp600.000 Diperpanjang sampai Akhir 2025

JAKARTA - Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 dikaji untuk dilanjutkan pada kuartal III dan kuartal IV tahun 2025. Dengan demikian, BSU Rp600.000 bisa dicairkan hingga akhir tahun 2025.

Kajian BSU kembali dicairkan tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu menyebut, penyaluran BSU berjalan efektif pada periode Juni-Juli 2025.

“BSU kelihatannya lanjut karena kita efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV,” kata Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Riznaldi Akbar di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta BSU 2025 siap diperpanjang hingga akhir tahun 2025, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

1. Kemenkeu Kaji Pencairan BSU di Kuartal III dan IV

BSU merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kini melanda, seperti inflasi maupun perlambatan ekonomi.

Program bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Adapun uang tunai yang dibayarkan sekaligus dengan total dana bantuan sebesar Rp600 ribu.

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun terhadap bantuan subsidi upah pada Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

“BSU yang triwulan II sudah pencairan, yang triwulan III kami sedang mendesain,” kata Riznaldi.