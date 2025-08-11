5 Fakta Kadin Retret 2025, Hasilkan Pengusaha Berjiwa Pejuang

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan, retret Kadin 2025 yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah diharapkan mampu melahirkan para pengusaha yang militan dan berjiwa pejuang.

"Intinya bukan pakai (pesawat) Herculesnya, bukan militernya, tapi bagaimana Indonesia itu bisa mempunyai pengusaha pejuang. Pejuang ekonomi," kata Anindya di Lanud Halim Jakarta.

Berikut fakta-fakta pengusaha retret 2025 yang dirangkum Okezone, Minggu (10/8/2025):

1. Tingkatkan Kerja Sama

Anindya mengatakan, retret Kadin bertujuan untuk meningkatkan kerja sama demi menjaga ketahanan ekonomi serta menyusun program quick win dari asosiasi pengusaha terbesar di Indonesia.