Berapa Gaji Tukang Cuci Piring di Swiss? Ternyata Salah Satu Upah Pencuci Piring tertinggi di Dunia

JAKARTA - Berapa gaji tukang cuci piring di Swiss? Ternyata salah satu upah pencuci piring tertinggi di dunia. Di banyak negara, pekerjaan sebagai tukang cuci piring atau dishwasher sering dianggap sebagai pekerjaan dengan gaji rendah.

Namun, di Swiss, pekerjaan ini mendapat gaji yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.

Upah minimum untuk pekerja tidak terampil, termasuk tukang cuci piring, ditetapkan sebesar CHF3.880 per bulan, menurut data resmi Landes-Gesamt Arbeitsvertrag (L-GAV) 2025, perjanjian kerja kolektif sektor hotel dan restoran Swiss. Angka ini setara dengan Rp70,6 juta per bulan dengan kurs saat ini (1 CHF = Rp18.200). Okezone telah merangkum, Senin (11/8/2025).

Tarif minimum untuk pekerja yang dibayar per jam adalah CHF22,42, atau sekitar Rp407 ribu per jam, dan ini berlaku untuk jam kerja penuh sekitar 42 jam per minggu.

Menariknya, gaji mungkin lebih tinggi di kota-kota besar seperti Zurich, Geneva, dan Basel karena penyesuaian dengan biaya hidup yang lebih tinggi.

Sistem Pengupahan yang Ketat dan Terlindungi

Swiss tidak memiliki upah minimum nasional yang berlaku untuk semua sektor, tidak seperti di banyak negara lain.