Ternyata Segini Gaji Aditya Hanafi, Pegawai ASN BPS yang Tega Membunuh Temannya Demi Biaya Nikah

JAKARTA - Ternyata segini gaji Aditya Hanafi, pegawai ASN BPS yang tega membunuh temannya demi biaya nikah. Kasus tragis Aparatur Sipil Negara (ASN) Aditya Hanafi di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, masih menjadi perhatian publik.

Laki-laki muda yang seharusnya menjadi teladan ini justru terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap temannya sendiri, RA, dengan alasan yang mengherankan banyak orang: mencari biaya pernikahan.

Kejadian ini berlangsung pada awal Agustus 2025. Awalnya Aditya menghubungi korban dengan alasan ingin meminjam uang, tetapi tujuan sebenarnya jauh lebih mengerikan.

Saat mereka bertemu, ia langsung membunuh RA dan mengambil barang berharga korban untuk dijual.

Aditya akhirnya ditangkap oleh polisi tidak lama setelah kejadian, dan sekarang ia akan menghadapi proses hukum yang berat. Inilah informasi yang telah dirangkum oleh Okezone, Kamis (14/8/2025).

Status Pekerjaan dan Gaji

Aditya adalah ASN di BPS Sijunjung. Meskipun media belum mengungkapkan detail gajinya, kita dapat memperkirakan berdasarkan peraturan resmi pemerintah.