BI Proyeksi Inflasi 2025 di Level 2,5 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |15:01 WIB
BI Proyeksi Inflasi 2025 di Level 2,5 Persen
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2025 akan berada di angka 2,5 persen.

“Kami perkirakan inflasi tahun ini sekitar 2,5%," ujar Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Jumat (22 Agustus 2025).

Menurutnya, inflasi inti yang terkendali mencerminkan kestabilan ekonomi.

Dia menuturkan ada beberapa faktor pendorong yang menjadikan inflasi di tahun 2025 ini tetap berada di level yang cenderung rendah.

"Inflasi inti masih tetap rendah karena permintaan kita masih di bawah kapasitas output nasional di samping juga karena ekspektasi inflasi yang terjangkar," jelas Perry.

Selain tingkat inflasi, Perry juga mengklaim bahwa gejolak harga pangan atau volatile food akan terkendali. Ia menilai volatile food juga dapat ditekan berkat koordinasi antar instansi.

“Volatile food terkendali karena Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, dan kami kerahkan 46 kantor-kantor kami bersama pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan,” tambahnya.

 

