Tren Digital hingga AI, Bagaimana Masa Depan UMKM RI?

JAKARTA - Tren digital hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi peluang dan tantangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2024, kontribusi UMKM mencapai 61,97% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja.

Dengan Exabytes Digital Day (EDD) menjadi ajang strategis yang mempersiapkan UMKM untuk naik kelas dan bersaing di panggung global. Selain itu, EDD kembali hadir dengan gebrakan baru yang mendorong semangat transformasi digital bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia.

"Ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan momentum transformasional. Kami ingin membuka akses tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga kesempatan nyata agar UMKM dapat melompat ke level berikutnya dan menjadi penggerak inovasi di ekosistem bisnis digital," kata Vice President & Country Manager Exabytes Indonesia Indra Hartawan di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dia menambahkan, melalui GROWpreneur Competition diharapkan lahir lebih banyak inovator baru yang siap menjadi pemain kunci di ekonomi digital Indonesia.

UMKM diajak membangun mindset yang kuat untuk menjadi champion di kompetisi global serta mengakselerasi bisnis melalui digitalisasi dengan tool AI sebagai cara paling efektif menghadapi persaingan yang kian ketat.