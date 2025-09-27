Angela Tanoesoedibjo: UMKM Harus Bangun Branding, Kalau Tak Kenal Tak Sayang

BOGOR - Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya branding dan promosi bagi pelaku UMKM untuk bisa berkembang dan bersaing di pasar.



Hal ini disampaikan Angela saat peluncuran dan kick-off program Desa EMAS (Ekonomi Maju dan Sejahtera) di KEK MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/9/2025).



Angela menyampaikan, konsep branding tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga relevan untuk UMKM yang baru berkembang.



“Untuk brand-brand baru atau UMKM, yang paling penting itu setidaknya dikenal. Karena kalau enggak kenal, katanya enggak sayang,” ujarnya.



Angela memberikan contoh sederhana mengenai kekuatan iklan dan branding dari brand besar.



“Kalau saya bilang toko hijau, atau toko orange, semua langsung tahu. Itulah the power of iklan. Mereka beriklan sampai menjadi top of mind,” katanya.



Menurut Angela, promosi dan branding yang konsisten membuat produk lebih mudah diingat oleh konsumen, bahkan sampai menjadi pilihan utama ketika membeli.



“Kita ke restoran, mau pesan air, yang kita ucapkan brand tertentu. Padahal rasanya mungkin sama aja, tapi itulah kekuatan branding,” jelasnya.