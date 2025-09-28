Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 10 Profesi yang Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |15:03 WIB
Daftar 10 Profesi yang Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia
Daftar 10 Profesi yang Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia. (Foto :Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Daftar 10 profesi yang paling tidak dipercaya warga Indonesia. Di antaranya politisi, polisi, hakim hingga pejabat negara. 

Melansir data survei Ipsos Global Trustworthiness Index dan GoodStats, Minggu (28/9/2025), politisi berada di paling atas sebagai profesi yang paling tidak dipercaya masyarakat baik di Indonesia maupun sejumlah negara. 

Di semua negara, kecuali dua negara (India dan Singapura), masyarakat cenderung menganggap politisi tidak dapat dipercaya. Di Argentina, hanya 6% yang menyatakan politisi harus dipercaya, terendah dalam Indeks Kepercayaan Global Ipsos.

Berdasarkan data GoodStats juga demikian. Politisi menjadi profesi yang tidak dipercaya masyarakat. Selain itu, ada juga menteri yang juga tidak dipercaya. Kemudian pegawai negeri sipil (PNS). 

Dalam data tersebut juga disebutkan bahwa, hanya 15% yang menyatakan kepercayaan mereka terhadap influencer media sosial, proporsi yang sama dengan mereka yang memercayai politisi. Meskipun influencer memiliki skor kepercayaan bersih yang lebih baik dibandingkan politisi, tingkat kepercayaan terhadap influencer berbeda antar generasi. 

Berikut daftar 10 profesi yang paling tidak Dipercaya Warga Indonesia: 

1. Politisi
2. Influencer 
3. Pejabat
4. Hakim

 

