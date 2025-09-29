Cek Bansos PKH dan BPNT September 2025, dari Jadwal hingga Besarannya

JAKARTA - Cek bansos PKH dan BPNT September 2025, dari jadwal hingga besarannya. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada 2025 seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Penyaluran bansos kita akan memasuki triwulan ke-3 dengan menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi, validasi yang dilakukan oleh BPS," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan belum lama ini.

Masyarakat penerima manfaat bansos PKH dan BPNT dapat mengecek status pencairan secara online melalui situs resmi http://cekbansos.kemensos.go.id

Sejak 2025, Kemensos menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos. Masyarakat bisa mengecek penerima bansos PKH dan BPNT di September 2025 pakai KTP secara online.

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000. Sementara, untuk besaran bansos PKH bervariasi tergantung jenis penyalurannya.

Saat ini bansos PKH dan BPNT ini masuk pencairan tahap 3 tahun 2025 yang cair pada Juli, Agustus dan September 2025.

Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025

Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang anda input. Sistem kemudian akan menampilkan hasil pencarian, apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH maupun BPNT.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT di September 2025 bisa melakukan pengecekan secara online melalui link http://cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.

Adapun pencairan bansos tahap 3 ini telah dimulai sejak Juli 2025 dan dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap ketiga untuk periode Juli hingga September 2025.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk segera mengecek status penerimaan agar tidak ketinggalan proses pencairan dana. Berikut ini dua cara mudah untuk mengecek penerima Bansos PKH dan BPNT di September 2025 secara online:

1. Cek Bansos via Website Resmi Kemensos

Cara pertama yang bisa dilakukan yaitu melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id

- Masukkan alamat lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP

- Ketik nama lengkap sesuai KTP

- Masukkan kode huruf captcha yang muncul

- Klik tombol "Cari Data"

Setelah itu, sistem akan menampilkan data apakah nama Anda tercantum sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT tahap 3 tahun 2025.

2. Cek Bansos Melalui Aplikasi Cek Bansos

Cara kedua, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh di Google Play Store. Aplikasi ini resmi dirilis oleh Kemensos RI. Berikut langkahnya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store atau App Store

- Buka aplikasi tanpa perlu login

- Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data yang diminta sesuai KTP

- Cek status apakah Anda termasuk penerima PKH dan BPNT tahap 3

- Hasil pengecekan akan langsung muncul jika Anda termasuk dalam daftar penerima

Jika Anda terdaftar sebagai penerima, akan muncul informasi seperti:

- Nama penerima

- Usia Jenis bantuan: PKH atau BPNT

- Status: YA (aktif) atau TIDAK

- Periode pencairan bantuan

Jika tertulis “YA”, artinya Anda berhak menerima bantuan dan tinggal menunggu pencairan.