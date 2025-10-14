Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lapor SPT Tahunan Pakai Coretax, Dirjen Pajak: Sudah Siap

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |18:28 WIB
Lapor SPT Tahunan Pakai Coretax, Dirjen Pajak: Sudah Siap
Lapor SPT Tahunan Pakai Coretax, Dirjen Pajak: Sudah Siap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 akan menggunakan sistem Coretax. Untuk memastikan kesiapan sistem, DJP akan melakukan uji stres (stress test) pada bulan ini.

Bimo menegaskan bahwa sistem Coretax telah siap menerima pelaporan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, baik kepada pegawai internal maupun secara langsung kepada wajib pajak.

"Jadi Coretax udah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Bimo menjelaskan bahwa DJP telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kegiatan konseling dan penyuluhan langsung. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan simulator SPT tahunan untuk wajib pajak badan dan orang pribadi.

Bimo menambahkan bahwa sebanyak 20 ribu pegawai Kementerian Keuangan akan ikut serta dalam pelaksanaan uji stres tersebut.

"Ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu yang bersamaan," imbuhnya.

 

