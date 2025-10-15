Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |22:02 WIB
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
Daftar 5 Family Office (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar 5 Family Office terbesar dan terkaya di Dunia. Kini family office menjadi bahan perbincangan publik usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membiayai pembangunan family office usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Bali menggunakan APBN.

Wealth Management Center atau family office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Satu family office mengelola kekayaan satu individu atau keluarga.

Family office sudah banyak tersebar atau diterapkan di Singapura, Abu Dhabi dan Hong Kong. Family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong. 

Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI). 

Dikutip Sovereign Wealth Fund Institute berikut ini adalah 5 family office terbesar di dunia, Rabu (15/10/2025). 

 

Halaman:
1 2 3
