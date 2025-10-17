Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Pelaku UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Raup Cuan Rp300 Juta per Bulan

Nur Ichsan , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |21:10 WIB
Cerita Pelaku UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Raup Cuan Rp300 Juta per Bulan
UMKM Binaan Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memboyong 45 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan unggulan di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025. 

Dalam pameran dagang terbesar di Indonesia itu, Pertamina optimistis produk unggulan UMKM akan menembus pasar ekspor, sehingga dapat berkontribusi  mendorong perekonomian nasional. 

Salah satu UMKM binaan Pertamina, Bali Pure bahkan bisa cuan Rp300 juta perbulan.

Produk olahan kelapa itu, tampak laris manis di booth pameran berskala internasional yang berlangsung pada 15–19 Oktober 2025 di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten.

Pemilik Bali Pure, Sumayana menceritakan kembali saat dirinya merintis usahanya

"Jadi kalau Bali Pure ini saya rintis dari tahun 2015," kata Sumayana saat ditemui di ICE BSD hall 7, Tangerang, Jumat (17/10/2025).

Sumayana menambahkan, Bali Pure dibangun untuk menekan adanya kesenjangan para petani kelapa yang ada di Desa Sembiran, Kecamata Tejakula, Buleleng, Bali.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177127/lng_pertamina-cRtN_large.jpg
Reaktivasi, Train F Badak LNG Ditargetkan Operasi Oktober 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177120/lng_pertamina-B09j_large.jpg
Inovasi Badak LNG, Olah Limbah Ikan Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177052/avtur-7hMg_large.jpg
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176966/rdmp_balikpapan-7gBu_large.jpg
RDMP Balikpapan Tingkatkan Kapasitas Produksi BBM dan LPG, Dukung Ketahanan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176642/pertamina-tYd0_large.jpg
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176189/pertamina-4TlZ_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Rupiah, Ini Cara Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement