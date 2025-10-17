Cerita Pelaku UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Raup Cuan Rp300 Juta per Bulan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memboyong 45 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan unggulan di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025.

Dalam pameran dagang terbesar di Indonesia itu, Pertamina optimistis produk unggulan UMKM akan menembus pasar ekspor, sehingga dapat berkontribusi mendorong perekonomian nasional.

Salah satu UMKM binaan Pertamina, Bali Pure bahkan bisa cuan Rp300 juta perbulan.

Produk olahan kelapa itu, tampak laris manis di booth pameran berskala internasional yang berlangsung pada 15–19 Oktober 2025 di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten.

Pemilik Bali Pure, Sumayana menceritakan kembali saat dirinya merintis usahanya

"Jadi kalau Bali Pure ini saya rintis dari tahun 2015," kata Sumayana saat ditemui di ICE BSD hall 7, Tangerang, Jumat (17/10/2025).

Sumayana menambahkan, Bali Pure dibangun untuk menekan adanya kesenjangan para petani kelapa yang ada di Desa Sembiran, Kecamata Tejakula, Buleleng, Bali.