Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Pertamina Tingkatkan Layanan SPBU 

Nur Ichsan , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |21:35 WIB
Ini Cara Pertamina Tingkatkan Layanan SPBU 
SPBU Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga meningkatkan pelayanan di SPBU melalui service & quality (Tim Serv-Q).

Tim Serv-Q di seluruh wilayah operasional Pertamina Patra Niaga untuk memastikan layanan di SPBU berjalan dengan baik.

Serv-Q ini akan aktif melakukan inspeksi dan memastikan kualitas, kuantitas dan standar layanan dari mulai toilet, musala dan kebersihan SPBU berjalan dengan baik.

Serv-Q ini akan memperkuat program Pertamina Way SPBU yang sudah ada yang merupakan standar operasional SPBU. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan, saran dan kritik yang diberikan sebagai bahan perbaikan layanan Pertamina kepada masyarakat dan itu merupakan bentuk kepedulian publik kepada kami selaku BUMN untuk terus introspeksi dan berbenah lebih baik,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Tim ServQ sendiri dilengkapi dengan berbagai peralatan pengujian dengan peralatan lengkap dan proses pengujian terstandar, pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan menyeluruh. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177499/umkm_binaan_pertamina-DFwn_large.jpg
Cerita Pelaku UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Raup Cuan Rp300 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177127/lng_pertamina-cRtN_large.jpg
Reaktivasi, Train F Badak LNG Ditargetkan Operasi Oktober 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177120/lng_pertamina-B09j_large.jpg
Inovasi Badak LNG, Olah Limbah Ikan Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177052/avtur-7hMg_large.jpg
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176966/rdmp_balikpapan-7gBu_large.jpg
RDMP Balikpapan Tingkatkan Kapasitas Produksi BBM dan LPG, Dukung Ketahanan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176642/pertamina-tYd0_large.jpg
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement