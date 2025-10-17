Ini Cara Pertamina Tingkatkan Layanan SPBU

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga meningkatkan pelayanan di SPBU melalui service & quality (Tim Serv-Q).

Tim Serv-Q di seluruh wilayah operasional Pertamina Patra Niaga untuk memastikan layanan di SPBU berjalan dengan baik.

Serv-Q ini akan aktif melakukan inspeksi dan memastikan kualitas, kuantitas dan standar layanan dari mulai toilet, musala dan kebersihan SPBU berjalan dengan baik.

Serv-Q ini akan memperkuat program Pertamina Way SPBU yang sudah ada yang merupakan standar operasional SPBU.

“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan, saran dan kritik yang diberikan sebagai bahan perbaikan layanan Pertamina kepada masyarakat dan itu merupakan bentuk kepedulian publik kepada kami selaku BUMN untuk terus introspeksi dan berbenah lebih baik,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Tim ServQ sendiri dilengkapi dengan berbagai peralatan pengujian dengan peralatan lengkap dan proses pengujian terstandar, pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan menyeluruh.