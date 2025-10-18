4 Fakta Purbaya Tolak Family Office Luhut Pakai APBN

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan mengalihkan anggaran untuk proyek pembangunan family office.

Family office dikabarkan tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kementerian Keuangan.

Berikut fakta-fakta Purbaya tolak Family Office Luhut pakai APBN yang dirangkum Okezone, Sabtu (18/10/2025).

1. DEN Harus Bangun Sendiri

Purbaya mengaku sudah mendengar pembahasan soal family office sejak lama, namun memilih untuk tidak terlibat lebih jauh.

“Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta.