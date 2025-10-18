5 Fakta Proyek Aguan di PIK 2 Dihapus dari Daftar PSN

JAKARTA - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi perkembangan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN). Hasilnya, salah satu PSN yang ada di kawasan PIK 2 resmi dicoret dari daftar program prioritas pemerintah.

Proyek Tropical Coastland ini dikembangkan taipan properti Sugianto Kusuma, atau Aguan. Proyek Strategis ini ditetapkan Presiden Jokowi sekitar Maret 2024.

Berikut fakta-fakta proyek Aguan di PIK 2 dihapus dari daftar PSN yang dirangkum Okezone, Sabtu (18/10/2025).

1. Sudah Dicabut

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan pemerintah yang mencoret proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Airlangga menegaskan, status PSN yang sebelumnya diberikan hanya mencakup program pengembangan pariwisatanya, bukan proyek propertinya.

"Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya," ujar Airlangga kepada wartawan di Selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.