MNC Life Tegaskan Asuransi Bukan Hanya Produk Finansial, tapi Perencanaan Masa Depan

JAKARTA – MNC Insurance Business Group siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih terlindungi di tengah berbagai risiko kehidupan. Oleh karena itu, MNC Insurance Business Group memberikan pemahaman bahwa asuransi bukan sekadar produk finansial, tetapi bentuk perencanaan masa depan yang memberikan rasa aman dan stabil.

"MNC Insurance Business Group berkomitmen untuk terus mendukung program literasi dan inklusi asuransi yang inklusif, edukatif, dan berkelanjutan," kata Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, Risye Dillianti, Sabtu (18/10/2025).

"Melalui kegiatan seperti Hari Asuransi ini, kami ingin masyarakat semakin memahami bahwa asuransi bukan sekadar produk finansial, tetapi bentuk perencanaan masa depan yang memberikan rasa aman, stabil, dan penuh kepastian," sambungnya.

Hari Asuransi 2025 mengusung tema 'Literasi Asuransi untuk Negeri' dengan subtema 'Pahami – Miliki – Lindungi'. Puncak acara kegiatan tersebut digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama seluruh asosiasi perasuransian nasional, dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebagai ketua pelaksana.

Risye menambahkan, MNC Insurance Business Group secara konsisten berinovasi dalam menghadirkan layanan proteksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.