IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.071

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,97 persen ke 8.071 pada sesi pertama Senin (20/10/2025).

Sepanjang perdagangan indeks konsisten tumbuh dengan rentang di 7.937,39 - 8.081,40.

Sebanyak 494 saham menguat, 242 turun, dan 220 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp13,36 triliun, dengan volume 20,09 miliar lembar saham.

Indeks pendukung seperti LQ45 naik 3,37 persen ke 798,36, IDX30 naik 3,78 persen ke 416,15, JII menanjak 0,47 persen ke 555,31, dan MNC36 terbang 3,36 persen ke 326,58.

Sektor penopang indeks datang dari keuangan naik 3,66 persen, diikuti energi, konsumer, properti, transportasi, industri, yang masing-masing naik di atas 1 persen.