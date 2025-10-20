IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran

, Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |09:23 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Senin (20/10/2025) dibuka menguat 0,92 persen ke level 7.988,45. Penguatan IHSG ini tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,78 persen ke 7.977, dengan 316 saham di zona hijau, 152 melemah, dan 488 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,0 triliun, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,06 persen ke 780,51, indeks JII menguat 0,46 persen ke 555,26, indeks MNC36 naik 1,19 persen ke 319,70, dan IDX30 naik 1,23 persen ke 405,92.

Untuk indeks sektora seperti energi naik 1,11 persen, konsumer non siklikal menguat 0,23 persen, konsumer siklikal menguat 0,75 persen, keuangan menguat 0,97 persen, infrastruktur menguat 0,49 persen, properti menguat 0,76 persen, bahan baku melemah 0,67 persen, transportasi menguat 0,47 persen, industri menguat 0,15 persen, teknologi melemah 0,26 persen, kesehatan menguat 0,16 persen.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ) naik 29,76 persen di Rp109, PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) menguat 24,71 persen di Rp1.640, dan PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) menguat 21,05 persen di Rp276.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIFE) turun 15 persen di Rp85, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melemah 15 persen di Rp935 dan PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) turun 14,97 persen di Rp159.

(Dani Jumadil Akhir)