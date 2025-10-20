BCA Raup Laba Rp43,4 Triliun hingga Kuartal III 2025

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) meraih laba bersih Rp43,4 triliun pada periode Januari - September alias Kuartal III 2025 tumbuh 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).

Adapun dari sisi penyaluran kredit, hingga kuartal III 2025 meningkat 7,6% secara tahunan (YoY) menjadi Rp944 triliun, seiring ekspansi kredit yang tetap terjaga kualitasnya serta posisi likuiditas yang solid.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan, dana pihak ketiga (DPK) naik 7,0% YoY pada periode yang sama dengan CASA tetap menjadi sumber pendanaan utama.

Lewat anak usaha BCA Syariah, perseroan juga memperkuat pembiayaan berbasis prinsip syariah, salah satunya melalui produk pembiayaan emas iB, yang per September 2025 tumbuh signifikan 161,2% YoY.

Dari sisi segmen kredit, kredit korporasi menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan 10,4% YoY mencapai Rp436,9 triliun. Kredit komersial meningkat 5,7% YoY menjadi Rp142,9 triliun, sedangkan kredit UKM naik 7,7% YoY menjadi Rp129,3 triliun.

Kredit konsumer tumbuh 3,3% YoY menjadi Rp223,6 triliun, didorong oleh KPR yang naik 6,4% YoY menjadi Rp138,8 triliun. Kualitas aset tetap terjaga dengan LAR membaik ke 5,5% dari 6,1% tahun sebelumnya, serta NPL stabil di 2,1%. Pembiayaan berkelanjutan juga tumbuh pesat, naik 12,7% YoY menjadi Rp241 triliun atau 25,5% dari total portofolio kredit.