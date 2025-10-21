Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Cetak Rekor Penutupan Tertinggi di Level 8.238

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |16:41 WIB
IHSG Cetak Rekor Penutupan Tertinggi di Level 8.238
IHSG menguat 1,84% ke level 8.238,08. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melesat pada perdagangan hari ini. IHSG menguat 1,84% ke level 8.238,08.

Ini merupakan level penutupan tertinggi hari ini, setelah sempat menyentuh level terendah di 8.161,19 dan tertinggi intraday di 8.205,45.

Sebanyak 467 saham menguat, 249 saham turun, dan 240 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp21,68 triliun, dengan volume 30,24 miliar lembar saham.

LQ45 naik 2,96% ke 819,80, JII naik 2,44% ke 571,51, IDX30 melesat 3,18% ke 428,55, dan MNC36 naik 3,00% ke 335,76.

Sektor penopang indeks datang dari properti, transportasi, dan infrastruktur, masing-masing naik di atas 3%. Sedangkan pemberat hanya datang dari teknologi dan konsumer nonsiklikal.

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah:

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menguat 11,56% ke Rp3.280

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) naik 8,73% ke Rp1.370

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 7,62% ke Rp8.475

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
