HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik ke Level 8.176

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |12:34 WIB
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.176
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,09 persen ke 8.176,93 pada sesi pertama Selasa (21/10/2025).

Sepanjang perdagangan indeks konsisten di zona hijau dengan rentang di 8.161,19 - 8.205.45

Sebanyak 427 saham menguat, 267 turun, dan 262 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp11,86 triliun, dengan volume 19,08 miliar lembar saham.

Sejumlah indeks pendukung juga kompak naik seperti LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36.

Sektor penopang indeks datang dari transportasi dan infra masing-masing naik di atas 2 persen.

 

