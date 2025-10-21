Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Nyaris 1 Persen ke 8.165

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |09:18 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Nyaris 1 Persen ke 8.165
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Nyaris 1 Persen ke 8.165 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 76,71 poin atau 0,95 persen ke level 8.165,69 pada perdagangan hari ini. Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 1 persen ke 8.170, 

Pada perdagangan Selasa (21/10/2025), terdapat 322 saham di zona hijau, 162 melemah, dan 472 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,5 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,79 persen ke 810,55, indeks JII naik 1,04 persen ke 563,67, indeks MNC36 naik 1,83 persen ke 331,94, dan IDX30 naik 1,76 persen ke 422,64.

Untuk indeks sektor seperti energi menguat 0,33 persen, konsumer non siklikal melemah 0,65 persen, konsumer siklikal menguat 0,38 persen, keuangan menguat 0,97 persen, infrastruktur menguat 0,83 persen, properti naik 2,54 persen, bahan baku naik 1,13 persen, transportasi naik 1 persen, industri menguat 0,18 persen, teknologi menguat 0,18 persen, kesehatan menguat 0,71 persen.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) naik 24,75 persen di Rp3.780, PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) menguat 24,60 persen di Rp466, dan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) menguat 19,67 persen di Rp7.300.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) turun 14,98 persen di Rp1.930, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melemah 14,97 persen di Rp795 dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) turun 14,94 persen di Rp12.525.

(Dani Jumadil Akhir)

