Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |13:06 WIB
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

Menjawab kebutuhan literasi keuangan di era digital, MNC Sekuritas bersama Pinnacle Investment (PT Pinnacle Persada Investama) menggelar edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas MH Thamrin pada Selasa (21/10/2025). Materi edukasi mengenai reksa dana dijelaskan oleh CRA PT Pinnacle Persada Investama Dwi Abimanyu dan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Abdul Radjak Sudinaryati, Rektor Universitas MH Thamrin Daeng Mohammad Faqih, serta Managing Director International Partnerships & Growth ISCA Singapore Tan Wei Luo. 

Rektor Universitas MH Thamrin Daeng Mohammad Faqih menyampaikan bahwa acara Having Fund 2025 sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan tentunya acara ini dapat mendorong mahasiswa untuk lebih teredukasi mengenai investasi. 

“Ke depannya, kami berharap dengan adanya kerja sama dengan MNC Sekuritas dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, dan potensi mahasiswa di bidang pasar modal,” ujarnya. 

Dalam keterangan tertulisnya, Co-Founder & Presiden Direktur Pinnacle Investment Guntur Putra menyampaikan bahwa edukasi investasi sejak dini adalah fondasi penting untuk melahirkan generasi yang cerdas secara finansial. 

“Dengan pemahaman yang tepat tentang pasar modal dan reksa dana, anak muda dapat mengambil keputusan yang bijak sekaligus menghindari penipuan berkedok investasi," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/278/3177787/mnc_sekuritas-EzWV_large.jpg
Sinergi MNC Sekuritas dan Lafkespri Literasi Pasar Modal di Kalangan Surveyor Akreditasi Klinik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176958/mnc_sekuritas-pgY3_large.jpg
CMSE 2025 Hadir Kembali, Kunjungi Booth MNC Sekuritas dan Menangkan Hadiahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176685/mnc_sekuritas-N3J6_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Literasi Keuangan untuk Murid SMK, Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol dan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173690/mahasiswa-vbYa_large.jpg
Perluas Akses Edukasi Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Resmikan GI BEI Syariah Universitas Paramadina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement