MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

Menjawab kebutuhan literasi keuangan di era digital, MNC Sekuritas bersama Pinnacle Investment (PT Pinnacle Persada Investama) menggelar edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas MH Thamrin pada Selasa (21/10/2025). Materi edukasi mengenai reksa dana dijelaskan oleh CRA PT Pinnacle Persada Investama Dwi Abimanyu dan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Abdul Radjak Sudinaryati, Rektor Universitas MH Thamrin Daeng Mohammad Faqih, serta Managing Director International Partnerships & Growth ISCA Singapore Tan Wei Luo.

Rektor Universitas MH Thamrin Daeng Mohammad Faqih menyampaikan bahwa acara Having Fund 2025 sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan tentunya acara ini dapat mendorong mahasiswa untuk lebih teredukasi mengenai investasi.

“Ke depannya, kami berharap dengan adanya kerja sama dengan MNC Sekuritas dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, dan potensi mahasiswa di bidang pasar modal,” ujarnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Co-Founder & Presiden Direktur Pinnacle Investment Guntur Putra menyampaikan bahwa edukasi investasi sejak dini adalah fondasi penting untuk melahirkan generasi yang cerdas secara finansial.

“Dengan pemahaman yang tepat tentang pasar modal dan reksa dana, anak muda dapat mengambil keputusan yang bijak sekaligus menghindari penipuan berkedok investasi," katanya.