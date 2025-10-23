IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 45,46 poin atau 0,56 persen ke level 8.198,01 pada perdagangan hari ini. Semenit berjalan, IHSG bergerak di kisaran 8.179,61–8.214,96 dengan nilai transaksi mencapai Rp847,1 miliar, dan volume 1,04 miliar lembar saham.

Pada perdagangan Kamis (23/10/2025), dari total 956 saham yang diperdagangkan, sebanyak 285 saham menguat, 157 melemah, dan 514 stagnan.

IDX BUMN20 naik 0,77 persen dan IDX MES BUMN17 meningkat 1,05 persen. Indeks berbasis syariah, Jakarta Islamic Index (JII), bertambah 0,65 persen ke 566,84.

Dari sisi sektoral, penguatan tertinggi tercatat pada sektor properti yang melonjak 3,74 persen, disusul sektor non-siklikal yang naik 1,55 persen, dan infrastruktur yang menguat 0,92 persen. Hanya sektor barang siklikal yang melemah tipis 0,05 persen.

Dalam daftar top gainers, terdapat saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) naik 5,31 persen ke Rp2.180 dengan nilai transaksi Rp30 miliar. Saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menguat 2,54 persen ke Rp3.230, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) naik 2,69 persen ke Rp1.720.

Sementara daftar top losers terdapat saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) turun 2,20 persen ke Rp2.220, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) yang terkoreksi 1,57 persen ke Rp7.825, dan PT Astra International Tbk (ASII) melemah 1,21 persen ke Rp6.100.

