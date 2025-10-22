JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 85,53 poin atau 1,04 persen ke 8.152 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (22/10/2025),
Pada penutupan perdagangan, terdapat 342 saham menguat, 363 saham melemah dan 251 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp22,8 triliun dari 28,9 miliar saham yang diperdagangkan.
Indeks LQ45 turun 1,66 persen ke 806,30, indeks JII turun 1,46 persen ke 563,16, indeks IDX30 turun 1,50 persen ke 422,11 dan indeks MNC36 turun 1,64 persen ke 330,27.
Untuk indeks sektoral diantaranya energi melemah 0,15 persen, konsumer non siklikal naik 1,53 persen, konsumer siklikal menguat 0,39 persen, keuangan turun 0,92 persen, infrastruktur turun 0,88 persen, properti naik 3 persen, bahan baku turun 2,72 persen, transportasi turun 0,97 persen, industri naik 1,77 persen, teknologi turun 2,66 persen, kesehatan turun 1,56 persen.
Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT City Retail Developments Tbk (NIRO) naik 34,97 persen ke Rp220, PT PP Presisi Tbk (PPRE) naik 34,88 persen ke Rp116 dan PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) naik 34,86 persen di Rp236.