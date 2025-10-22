IHSG Sesi I Turun Tipis ke Level 8.208

Indeks saham melemah 0,36% ke 8.208,80. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah pada perdagangan hari ini. Setelah dibuka di 8.235,70, indeks melemah 0,36% ke 8.208,80.

Sepanjang sesi, Rabu (22/10/2025), IHSG bergerak di rentang 8.154,34 hingga 8.261,84. Nilai transaksi tercatat Rp13,75 triliun dengan volume 15,76 miliar lembar saham dan frekuensi 1,46 juta kali.

Dari 956 saham yang diperdagangkan, sebanyak 333 saham menguat, 348 turun, dan 275 stagnan.

Pelemahan juga melanda mayoritas indeks sektoral. LQ45 turun 0,61% ke 814,92, IDX30 melemah 0,46% ke 426,60, dan MNC36 turun 0,59% ke 333,78.

Indeks berbasis syariah, ISSI, terkoreksi 0,36% ke 288,77, sementara Jakarta Islamic Index (JII) turun lebih dalam 0,91% ke 566,32.

Dari sisi sektoral, hanya properti, industri, dan non-siklikal yang mampu bertahan di zona hijau.

Sebaliknya, sektor bahan baku turun 2,10%, keuangan turun 0,34%, dan energi turun 0,31%.