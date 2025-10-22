Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke 8.214 Jelang Pengumuman BI Rate

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |09:23 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke 8.214 Jelang Pengumuman BI Rate
IHSG Dibuka Melemah ke 8.214 Jelang Pengumuman BI Rate (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 23,96 poin atau 0,29 persen ke posisi 8.214.12 pada perdagangan hari ini jelang pengumuman suku bunga acuan atau BI rate.

Pada perdagangan hari ini, Rabu (22/10/2025), sebanyak 285 saham menguat, 230 melemah, dan 441 lainnya stagnan. Nilai transaksi tercatat Rp3,12 triliun dengan volume 2,33 miliar lembar saham dan frekuensi 231,5 ribu kali. 

Kinerja indeks pendukung turut positif. LQ45 naik 0,46 persen ke 823,70, IDX30 menguat 0,56 persen ke 430,95, dan MNC36 menanjak 0,49 persen ke 337,41.

Sementara indeks berbasis syariah tertekan, dengan ISSI turun 0,38 persen ke 288,71 dan JII melemah 0,77 persen ke 567,09.

Sektor properti menjadi penopang utama, melonjak 3,41 persen, diikuti sektor keuangan yang naik 0,59 persen, dan transportasi 0,38 persen.  Adapun sektor yang menekan indeks adalah bahan baku turun 1,84 persen, teknologi 0,84 persen, dan kesehatan 0,29 persen.

Dari jajaran saham LQ45, top gainers indeks berasal dari PT Astra International Tbk (ASII) yang menguat 4,17 persen ke Rp6.250, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) naik 3,28 persen ke Rp4.090, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) meningkat 2,73 persen ke Rp940, serta PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) naik 2,51 persen ke Rp408.

Sebaliknya, untuk saham top losers LQ45 terdapat saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melemah 2,95 persen ke Rp2.300, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun 2,74 persen ke Rp3.200, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) terkoreksi 2,61 persen ke Rp7.475, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) turun 2,44 persen ke Rp3.200.

(Dani Jumadil Akhir)

