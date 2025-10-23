Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruan Cek! Diskon Listrik 50% Masih Ada sampai Akhir Bulan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |06:02 WIB
Buruan Cek! Diskon Listrik 50% Masih Ada sampai Akhir Bulan
Diskon listrik ini berlaku untuk seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA – Masyarakat masih bisa mendapatkan diskon listrik 50%. Pasalnya, promo ini berlaku sampai akhir bulan ini.

Diskon listrik ini berlaku untuk seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Syaratnya, pelanggan telah aktif sebelum 1 Oktober 2025.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata apresiasi PLN kepada pelanggan yang terus mendukung keandalan dan pelayanan kelistrikan nasional.

“Program OOTD ini kami hadirkan sebagai bentuk terima kasih kepada pelanggan yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan PLN. Melalui promo ini, pelanggan dapat menambah daya listrik dengan biaya lebih ringan, proses lebih cepat, dan layanan yang sepenuhnya bisa dilakukan lewat aplikasi PLN Mobile,” ujar Andy Adcha.

Andy menambahkan, program ini juga sejalan dengan semangat transisi energi dan peningkatan kualitas layanan pelanggan. Dengan kemudahan proses digitalisasi melalui PLN Mobile, pelanggan kini dapat melakukan seluruh tahapan pengajuan tambah daya, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, tanpa harus datang ke kantor layanan.

1 2
