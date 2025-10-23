Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Laporan Mafindo Ungkap Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Ini Daftarnya 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |20:59 WIB
Pertamina (Foto: Okezone) 
Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyebut, dari berbagai BUMN, Pertamina mendapat serangan hoaks cukup masif pada 2024-2025. 

"Jumlahnya banyak. Selama selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat 32 hoaks, scam, dan deepfake, yang menyasar pada Pertamina,” kata Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, kepada media hari ini, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurut Loina, sebagian besar sasaran kepada Pertamina dikaitkan dengan politik. Hal itu kemungkinan terjadi, karena tema kemandirian energi merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Sasaran kepada) Pertamina itu menarik. Polanya tidak selalu terkait dengan lowongan seperti di BUMN lain. Dari 32 kasus untuk Pertamina, hanya tiga hoaks terkait lowongan. Sedangkan sisanya lebih banyak berkaitan dengan politik. Ada 12 kasus,” imbuh Loina.

Kasus hoaks terkait politik, menurut Loina, misal mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, tata niaga BBM oplosan, hoaks anggota DPR terima amplop sogokan dari Pertamina, serta hoaks tentang Ahok yang menyeret nama Jokowi dalam kasus Pertamina. 

“Selain itu, hoaks soal peraturan yang melarang kendaraan dengan STNK mati untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina,” ujar Loina.

 

Halaman:
1 2
