IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 20,54 poin atau 0,25 persen ke posisi 8.294.89 pada perdagangan hari ini.

Pada perdagangan Jumat (24/10/2025), nilai transaksi mencapai Rp1,30 triliun dan volume perdagangan 1,37 miliar saham. Sebanyak 283 saham menguat, 184 melemah, dan 489 stagnan.

Indeks-indeks sektoral menunjukkan pergerakan bervariasi. Sektor properti menjadi penopang utama setelah melonjak 3,76 persen.

Kenaikan juga terjadi pada sektor kesehatan yang naik 1,38 persen, disusul sektor non-siklikal sebesar 0,61 persen dan industri 0,79 persen. Sementara itu, sektor teknologi terkoreksi 0,67 persen dan infrastruktur melemah tipis 0,02 persen.

IDXBUMN20 naik 0,34 persen ke 372,50, sementara Jakarta Islamic Index (JII) menguat tipis 0,04 persen ke 577,18.

Deretan top gainers LQ45 antara lain PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) naik 5,83 persen ke Rp1.180, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) naik 2,56 persen ke Rp600, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menguat 1,79 persen ke Rp3.420.

Sementara itu, beberapa saham top losers LQ45 antara lain PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) yang turun 2,88 persen ke Rp7.575, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) melemah 1,79 persen ke Rp55, dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) terkoreksi 1,44 persen ke Rp5.150.

(Dani Jumadil Akhir)