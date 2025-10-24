Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Bocorkan Kuota BBM 2026 untuk SPBU Swasta

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |20:59 WIB
Bahlil Bocorkan Kuota BBM 2026 untuk SPBU Swasta
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 dibuka secara merata untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu kita sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong efisiensi pasar energi nasional tanpa mengorbankan stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang yang setara bagi swasta untuk ikut serta dalam rantai pasok energi, selama tetap berpegang pada aturan dan mekanisme bisnis yang sehat.

“Swasta kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina,” jelasnya.

Menurut Bahlil, meski ruang bagi sektor swasta diperluas, Pertamina tetap berada dalam posisi kuat dan tidak akan dirugikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179070/menteri_esdm_bahlil-MdFx_large.jpg
Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Bahlil: Itu Urusan Penegak Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179031/menteri_esdm_bahlil-oOT6_large.jpg
Bahlil Wajibkan Campuran Etanol 10 Persen BBM Mulai 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179021/menteri_esdm_bahlil-MCuh_large.jpg
Bahlil Maafkan Penyebar Meme Dirinya: Saya Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177810/bahlil-S7WC_large.jpg
Prabowo Minta Bahlil Percepat Legalitas Sumur Minyak Rakyat hingga Kilang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176692/menteri_esdm_bahlil-DX0U_large.jpg
Kebakaran Tangki di Kawasan PT IMIP, Bahlil Kirim Tim Lakukan Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176263/menteri_esdm_bahlil-HOZF_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bahlil Klaim Lifting Migas Capai Target APBN 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement