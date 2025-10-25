Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |08:14 WIB
IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun
IHSG Sepekan Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup pekan ketiga Oktober dengan penguatan signifikan. IHSG naik 4,5 persen ke level 8.271,72 selama periode 20–24 Oktober.

Penguatan ini menopang kapitalisasi pasar/market cap sebesar 3,31 persen menjadi Rp15.234 triliun, menurut statistik BEI, Sabtu (25/10/2025).

Saat dua indikator tumbuh, rata-rata nilai transaksi harian justru turun 18,85 persen menjadi Rp22,28 triliun dari Rp27,46 triliun.

Volume perdagangan juga melemah 19,70 persen menjadi 30,47 miliar lembar saham, sedangkan frekuensi transaksi harian berkurang 12,91 persen menjadi 2,36 juta kali.

Meski aktivitas transaksi melambat, aliran dana asing tercatat positif. Investor asing membukukan beli bersih senilai Rp4,23 triliun sepanjang pekan.

Dalam sepekan, sejumlah saham-saham yang menopang indeks, antara lain saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 10,33 persen, disusul PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang naik 10 persen dengan kontribusi 57,07 poin terhadap IHSG.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179034/ihsg_ditutup_melemah-1cvk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.271
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178539/ihsg_ditutup_melemah-0Emv_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.152
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178421/ihsg-FliI_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke 8.214 Jelang Pengumuman BI Rate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/278/3178205/ihsg_sesi_i-6aJu_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.176
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement