IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar Rp15.234 Triliun

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup pekan ketiga Oktober dengan penguatan signifikan. IHSG naik 4,5 persen ke level 8.271,72 selama periode 20–24 Oktober.

Penguatan ini menopang kapitalisasi pasar/market cap sebesar 3,31 persen menjadi Rp15.234 triliun, menurut statistik BEI, Sabtu (25/10/2025).

Saat dua indikator tumbuh, rata-rata nilai transaksi harian justru turun 18,85 persen menjadi Rp22,28 triliun dari Rp27,46 triliun.

Volume perdagangan juga melemah 19,70 persen menjadi 30,47 miliar lembar saham, sedangkan frekuensi transaksi harian berkurang 12,91 persen menjadi 2,36 juta kali.

Meski aktivitas transaksi melambat, aliran dana asing tercatat positif. Investor asing membukukan beli bersih senilai Rp4,23 triliun sepanjang pekan.

Dalam sepekan, sejumlah saham-saham yang menopang indeks, antara lain saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 10,33 persen, disusul PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang naik 10 persen dengan kontribusi 57,07 poin terhadap IHSG.