IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.271

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 2,63 poin atau 0,03 persen ke level 8.271 pada penutupan perdagangan Jumat (24/10/2025).

Pergerakan indeks sempat menyentuh level rekor tertinggi di 8.351,06.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 316 saham menguat, 387 saham melemah, dan 253 saham stagnan.

Total volume transaksi tercatat sebanyak 28,25 miliar lembar saham dengan nilai Rp22,43 triliun dan frekuensi perdagangan 2,36 juta kali. Kapitalisasi pasar berada di posisi Rp15.234 triliun.

Sektor properti menjadi penopang utama setelah melonjak 3,09 persen, disusul sektor keuangan yang naik 0,87 persen. Sektor kesehatan juga menguat 1,65 persen, sementara sektor industri tumbuh 1,34 persen.

Sebaliknya, pelemahan terjadi pada sektor teknologi yang turun tajam 2,43 persen, diikuti sektor bahan baku yang merosot 1,30 persen dan sektor barang konsumsi non-siklikal yang turun 1,11 persen.

Dari sisi indeks tematik, IDXBUMN20 menguat tipis 0,12 persen ke 371,66, sedangkan indeks syariah seperti ISSI dan JII kompak melemah masing-masing 0,43 persen dan 0,55 persen.