HOME FINANCE

KB Bank Berikan Beasiswa Pendidikan Sepak Bola, Bekal untuk Generasi Muda Berdaya Saing

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |11:02 WIB
KB Bank Berikan Beasiswa Pendidikan Sepak Bola, Bekal untuk Generasi Muda Berdaya Saing
KB Bank memberikan beasiswa bagi lima peserta terpilih untuk mengikuti pelatihan sepak bola intensif selama satu tahun. (Foto: dok KB Bank) 
A
A
A

JAKARTA – KB Bank menginisiasi Program “Persipu Academy Football School Scholarship” dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Komitmen terhadap pembangungan sosial berkelanjutan ini menggabungkan pendidikan, olahraga, dan pembentukan karakter sebagai fondasi bagi generasi muda Indonesia yang berintegritas dan berdaya saing.

Bekerja sama dengan Persipu Academy, lembaga pelatihan sepak bola profesional yang berfokus pada pengembangan potensi anak-anak dan remaja, KB Bank memberikan beasiswa penuh bagi lima peserta terpilih untuk mengikuti pelatihan sepak bola intensif selama satu tahun. 

Dukungan ini mencakup pembiayaan pelatihan dan program pengembangan karakter yang diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan talenta muda sekaligus menanamkan nilai disiplin, kerja sama, dan semangat kompetitif yang sehat.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat KB Bank untuk berkontribusi dalam menyiapkan masa depan bangsa yang tangguh dan berkarakter.

“Di KB Bank, kami percaya bahwa pendidikan dan pembentukan karakter adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, namun juga dapat terjadi di ruang-ruang olahraga. Di sanalah semangat, disiplin, dan kerja sama dibangun,” ujarnya.

“Melalui program ini, kami ingin membuka ruang bagi anak-anak muda untuk menanamkan nilai ketekunan, kejujuran, dan kolaborasi, nilai-nilai yang juga menjadi dasar dari sistem keuangan yang sehat dan bertanggung jawab,” kata Kunardy.

