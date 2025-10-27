Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rasio Elektrifikasi Nasional Capai 99,83%, Daerah 3T Semakin Terang

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |12:40 WIB
Rasio Elektrifikasi Nasional Capai 99,83%, Daerah 3T Semakin Terang
Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83% (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83%. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri.

“Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan perbatasan Kalimantan,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI), Ali Ahmudi, Senin (27/10/2025). 

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan berbagai skema teknologi terbaru ketenagalistrikan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hibrida, serta sistem mikrogrid di pulau-pulau kecil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.

“Langkah tersebut merupakan kemajuan penting yang perlu terus dikembangkan agar hasilnya lebih optimal,” katanya.

 

