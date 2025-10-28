Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Benahi Pajak yang Terlihat Dulu, Baru Kejar Underground Economy

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |07:50 WIB
Purbaya Benahi Pajak yang Terlihat Dulu, Baru Kejar Underground Economy
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana secara khusus mengejar potensi pajak dari underground economy. (Foto: Okezone.com)




JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana secara khusus mengejar potensi pajak dari underground economy atau kegiatan ekonomi yang tidak tercatat.

Meski demikian, langkah tersebut belum menjadi prioritas karena masih banyak sektor ekonomi formal yang perlu diperkuat terlebih dahulu.

"Underground sudah lama diomongin dari dulu mau diomongin, ininya zero, result-nya. Jadi daripada ngomongin itu, saya perbaiki yang ada dulu, bukan underground, yang di atas tanah yang kelihatan. Ada kelemahannya yang bisa saya perbaiki. Nanti kalau itu selesai semua baru yang lain lagi," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menilai, selama ini banyak pihak membahas potensi besar pajak dari aktivitas ekonomi bawah tanah, namun tanpa disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Gimana ngukurnya, menghitungnya, orang underground economy. Dia juga pasti tebak-tebakan, kalau bisa di atas dihitung, berarti bukan underground. Itu tebaknya pasti tebak manggis," kata Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindaklanjuti sektor tersebut di masa depan.

 

